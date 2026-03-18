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WKN: 880597 / ISIN: US8070661058

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Scholastic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Scholastic präsentiert am 19.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Scholastic für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,365 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 331,0 Millionen USD gegenüber 335,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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