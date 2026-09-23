Ausblick: Scholastic stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scholastic wird am 24.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -3,420 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -2,820 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,40 Prozent auf 224,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 225,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,63 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at