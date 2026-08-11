SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: SCHOTT Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SCHOTT Pharma äußert sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,265 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,67 Prozent verringert. Damals waren 0,300 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,54 Prozent auf 273,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma noch 256,5 Millionen EUR umgesetzt.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,961 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,970 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,02 Milliarden EUR, gegenüber 986,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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