SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: SCHOTT Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SCHOTT Pharma äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten schätzen, dass SCHOTT Pharma für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,205 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet.
SCHOTT Pharma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 252,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,943 EUR je Aktie, gegenüber 0,970 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 986,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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