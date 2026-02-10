Ausblick: SCHOTT Pharma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SCHOTT Pharma wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,177 EUR. Dies würde einer Verringerung von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SCHOTT Pharma 0,190 EUR je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 225,9 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 229,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,937 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,970 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1,01 Milliarden EUR, gegenüber 986,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at