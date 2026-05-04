Ausblick: Schrodinger gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Schrodinger lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,623 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 20,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 47,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 59,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,118 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,410 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 252,7 Millionen USD, gegenüber 255,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at