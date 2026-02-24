Ausblick: Schrodinger informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Schrodinger wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,184 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,550 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Schrodinger mit einem Umsatz von insgesamt 83,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,16 Prozent verringert.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,031 USD, gegenüber -2,580 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 252,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 207,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at