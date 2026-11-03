Schrodinger Aktie
WKN DE: A2PY7M / ISIN: US80810D1037
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Schrodinger präsentiert Quartalsergebnisse
Schrodinger wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,666 USD. Dies würde einen Verlust von 48,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Schrodinger -0,450 USD je Aktie vermeldete.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 47,7 Millionen USD gegenüber 54,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,13 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,644 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,410 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 241,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 255,9 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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