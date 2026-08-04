Schrodinger Aktie
WKN DE: A2PY7M / ISIN: US80810D1037
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Schrodinger stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Schrodinger wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,414 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Schrodinger noch -0,590 USD je Aktie verloren.
Schrodinger soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,005 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,410 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 234,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 255,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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