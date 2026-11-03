Ausblick: Schweitzer Mauduit International legt Quartalsergebnis vor

Schweitzer Mauduit International stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,250 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Schweitzer Mauduit International -0,060 USD je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 510,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 513,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD, gegenüber -6,190 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net