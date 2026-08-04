Schweitzer Mauduit International Aktie

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WKN: 898081 / ISIN: US8085411069

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Schweitzer Mauduit International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Schweitzer Mauduit International wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,280 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Schweitzer Mauduit International -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 508,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 525,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -6,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,99 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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