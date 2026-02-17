Ausblick: Schweitzer Mauduit International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Schweitzer Mauduit International lässt sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Schweitzer Mauduit International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,090 USD aus. Im letzten Jahr hatte Schweitzer Mauduit International einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Schweitzer Mauduit International in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 469,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 458,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,675 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,99 Milliarden USD, gegenüber 1,98 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at