Ausblick: Schweitzer Mauduit International präsentiert Quartalsergebnisse

Schweitzer Mauduit International präsentiert in der am 09.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,930 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 4,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 377,8 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 394,5 Millionen USD aus.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 3,93 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,62 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at