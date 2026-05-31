Science Applications International Aktie
WKN DE: A1W5U2 / ISIN: US8086251076
|
31.05.2026 07:01:06
Ausblick: Science Applications International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Science Applications International präsentiert in der am 01.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,28 USD aus. Im letzten Jahr hatte Science Applications International einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,91 Prozent auf 1,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Science Applications International noch 1,88 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,63 USD, gegenüber 7,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 7,11 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,26 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Science Applications International Corp When Issued
Analysen zu Science Applications International Corp When Issued
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.