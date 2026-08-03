Ausblick: Scientific Games präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Scientific Games stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,24 USD je Aktie gegenüber 1,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 843,3 Millionen USD – ein Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scientific Games 809,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 USD, gegenüber 3,26 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 3,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at