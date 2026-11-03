Scientific Games Aktie
WKN: 875605 / ISIN: US80874P1093
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Scientific Games stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Scientific Games wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,91 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,54 Prozent erhöht. Damals waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 845,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 841,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,60 USD, gegenüber 3,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 3,39 Milliarden USD im Vergleich zu 3,31 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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