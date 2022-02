Ausblick: Scientific Games stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Scientific Games präsentiert in der am 01.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,458 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Scientific Games -0,950 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 26,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 558,6 Millionen USD gegenüber 762,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,98 USD im Vergleich zu -6,020 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,42 Milliarden USD, gegenüber 2,72 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at