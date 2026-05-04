Ausblick: Scientific Games vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Scientific Games stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,02 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Scientific Games noch 0,940 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Scientific Games im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 832,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 774,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,57 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,95 USD je Aktie, gegenüber 3,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 3,57 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at