Ausblick: Scor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Scor wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 8,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,475 USD, gegenüber 0,540 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 18,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,34 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at