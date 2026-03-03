Ausblick: Scor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Scor wird am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,107 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Scor 0,140 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,83 Milliarden USD aus – eine Minderung von 13,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Scor einen Umsatz von 4,45 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,535 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 18,81 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 18,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at