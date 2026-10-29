Ausblick: Scor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Scor wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Scor ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 9,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,61 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,472 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 17,77 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 18,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net