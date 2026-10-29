Scor Aktie
WKN: 903338 / ISIN: US80917Q1067
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Scor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Scor wird am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,105 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Scor ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 9,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,19 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,61 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,472 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,540 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 17,77 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 18,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scor SAShs Sponsored American Deposit Receipts Repr 0.1 Shs
|
29.10.26
|Ausblick: Scor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Scor informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Scor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Scor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Scor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Scor SAShs Sponsored American Deposit Receipts Repr 0.1 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.