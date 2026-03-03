Ausblick: SCOR SE Prov Regpt legt Quartalsergebnis vor

SCOR SE Prov Regpt stellt am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen, dass SCOR SE Prov Regpt für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,908 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 21,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,26 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,17 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,56 EUR, gegenüber 0,020 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 16,00 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,91 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at