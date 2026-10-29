Ausblick: SCOR SE Prov Regpt mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SCOR SE Prov Regpt wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,929 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 23,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,22 EUR erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,95 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,71 Milliarden EUR aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 EUR, gegenüber 4,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 15,75 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,25 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net