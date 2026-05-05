Ausblick: SCOR SE Prov Regpt stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SCOR SE Prov Regpt wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 9,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,90 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,31 Milliarden EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,29 EUR je Aktie, gegenüber 4,76 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 15,83 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 16,25 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at