Ausblick: SCOR SE Prov Regpt vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SCOR SE Prov Regpt wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,845 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SCOR SE Prov Regpt ein EPS von 1,26 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SCOR SE Prov Regpt in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,89 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,72 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,08 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 EUR, gegenüber 4,76 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 16,07 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,25 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at