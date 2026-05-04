Ausblick: Scorpio Tankers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Scorpio Tankers präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,71 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 115,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,26 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Scorpio Tankers im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 281,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 31,41 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,40 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,01 Milliarden USD, gegenüber 938,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at