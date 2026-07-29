Ausblick: Scorpio Tankers gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Scorpio Tankers stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 4,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,59 USD je Aktie erzielt worden.

Scorpio Tankers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 413,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 79,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,17 Milliarden USD, gegenüber 938,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at