Scorpio Tankers Aktie

Scorpio Tankers

WKN DE: A2PB2X / ISIN: MHY7542C1306

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Scorpio Tankers legt Quartalsergebnis vor

Scorpio Tankers wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 232,3 Millionen USD – ein Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scorpio Tankers 204,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,50 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 13,78 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 899,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,24 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at


