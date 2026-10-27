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WKN DE: A2PB2X / ISIN: MHY7542C1306

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Scorpio Tankers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Scorpio Tankers stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden.

Scorpio Tankers soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 245,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 1,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 938,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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