Ausblick: Scotiabank (Bank of Nova Scotia) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) gibt am 27.05.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,93 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Scotiabank (Bank of Nova Scotia) ein EPS von 1,48 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 45,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 9,70 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 17,72 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,18 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,84 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 39,75 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 72,22 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at