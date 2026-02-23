Scotiabank Aktie
WKN: 850388 / ISIN: CA0641491075
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Scotiabank (Bank of Nova Scotia) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Scotiabank (Bank of Nova Scotia) wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 1,95 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,820 CAD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 48,34 Prozent auf 9,71 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,80 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,07 CAD im Vergleich zu 5,84 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 39,16 Milliarden CAD, gegenüber 72,27 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Scotiabank (Bank of Nova Scotia)
