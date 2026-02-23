Scotiabank Aktie

Scotiabank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850388 / ISIN: CA0641491075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Scotiabank (Bank of Nova Scotia) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 1,95 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,820 CAD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 48,34 Prozent auf 9,71 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,80 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,07 CAD im Vergleich zu 5,84 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 39,16 Milliarden CAD, gegenüber 72,27 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Scotiabank (Bank of Nova Scotia)

mehr Nachrichten

Analysen zu Scotiabank (Bank of Nova Scotia)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) 65,49 1,35% Scotiabank (Bank of Nova Scotia)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen