Ausblick: SCSK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SCSK lädt am 28.07.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2023 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 24,29 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,24 Prozent erhöht. Damals waren 22,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 109,61 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 122,57 JPY im Vergleich zu 119,44 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 466,71 Milliarden JPY, gegenüber 445,91 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at