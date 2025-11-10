Ausblick: Sea gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sea lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,880 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sea noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sea in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 5,63 Milliarden USD im Vergleich zu 4,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

29 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,97 Milliarden USD, gegenüber 16,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at