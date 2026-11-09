Sea Aktie

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WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sea gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sea wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,941 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sea ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Sea nach den Prognosen von 9 Analysten 8,08 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 34,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,99 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,62 USD, gegenüber 2,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 31,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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