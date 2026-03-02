Ausblick: Sea stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sea veröffentlicht am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,779 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sea einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Sea 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,45 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 30,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sea 4,95 Milliarden USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,16 USD, gegenüber 0,730 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 22,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 16,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at