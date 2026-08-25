SeaBird Exploration Aktie
WKN DE: A0YHL9 / ISIN: CY0101162119
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: SeaBird Exploration gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SeaBird Exploration lädt am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,090 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 69,8 Millionen USD, was einem Umsatz von 490,7 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,128 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,540 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 270,6 Millionen USD, gegenüber 2,21 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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