Ausblick: SeaBird Exploration präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SeaBird Exploration wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,021 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 NOK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 58,6 Millionen USD für SeaBird Exploration, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 112,3 Millionen NOK erzielt wurde.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,061 USD im Vergleich zu 0,860 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 218,5 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 381,3 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at