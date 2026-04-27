Seacoast Banking Aktie

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WKN DE: A1W90J / ISIN: US8117078019

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Seacoast Banking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seacoast Banking wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,578 USD je Aktie gegenüber 0,370 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Seacoast Banking soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 205,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 850,8 Millionen USD, gegenüber 935,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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