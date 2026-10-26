Ausblick: Seacoast Banking stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seacoast Banking wird am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,652 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Seacoast Banking nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 216,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,9 Millionen USD umgesetzt worden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 850,2 Millionen USD, gegenüber 935,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at