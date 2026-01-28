Ausblick: Seacoast Banking vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Seacoast Banking wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,486 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 202,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Seacoast Banking für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 201,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,90 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,42 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 651,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 808,6 Millionen USD.

