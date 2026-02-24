Ausblick: Seadrill 2021 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Seadrill 2021 lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,77 Prozent auf 337,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 289,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,383 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 6,37 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,41 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,39 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at