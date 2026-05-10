Seadrill 2021 Aktie
WKN DE: A3DEW8 / ISIN: BMG7997W1029
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Seadrill 2021 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Seadrill 2021 wird am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,276 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,46 Prozent auf 326,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 335,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,806 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,44 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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