Ausblick: Seagate Technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Seagate Technology lässt sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Seagate Technology die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,83 USD je Aktie gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Seagate Technology 19 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,74 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Seagate Technology 2,33 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 11,11 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at