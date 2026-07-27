Seagate Technology Aktie
WKN DE: A3CQU7 / ISIN: IE00BKVD2N49
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Seagate Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Seagate Technology öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,10 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 127,68 Prozent erhöht. Damals waren 2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Seagate Technology nach den Prognosen von 20 Analysten 3,49 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,44 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,91 USD im Vergleich zu 6,77 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 12,06 Milliarden USD, gegenüber 9,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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