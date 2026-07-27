Seagate Technology Aktie

Seagate Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQU7 / ISIN: IE00BKVD2N49

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Seagate Technology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Seagate Technology öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,10 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 127,68 Prozent erhöht. Damals waren 2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Seagate Technology nach den Prognosen von 20 Analysten 3,49 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,44 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,91 USD im Vergleich zu 6,77 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 12,06 Milliarden USD, gegenüber 9,10 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Seagate Technology

mehr Nachrichten