Ausblick: Sealed Air zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sealed Air wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,697 USD je Aktie gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Sealed Air mit einem Umsatz von insgesamt 1,31 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,37 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,29 Milliarden USD, gegenüber 5,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at