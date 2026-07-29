Ausblick: Seanergy Maritime legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Seanergy Maritime wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 53,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 43,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Seanergy Maritime einen Umsatz von 37,5 Millionen USD eingefahren.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 201,5 Millionen USD, gegenüber 158,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at