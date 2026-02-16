Ausblick: Seanergy Maritime präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Seanergy Maritime wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,510 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Seanergy Maritime noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Seanergy Maritime für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 45,0 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,977 USD, gegenüber 2,11 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 150,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 167,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

