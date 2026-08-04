Seaport Entertainment Group Aktie

Seaport Entertainment Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40K3H / ISIN: US8122152007

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Seaport Entertainment Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Seaport Entertainment Group lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,250 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Seaport Entertainment Group noch -1,160 USD je Aktie verloren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 32,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 19,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 39,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -2,260 USD, wohingegen im Vorjahr noch -9,180 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 109,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 130,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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