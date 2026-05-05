Ausblick: Seaport Entertainment Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seaport Entertainment Group wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -1,240 USD. Dies würde einen Gewinn von 50,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Seaport Entertainment Group -2,510 USD je Aktie vermeldete.

Seaport Entertainment Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,580 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -9,180 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 126,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 130,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at