Seaport Entertainment Group Aktie

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WKN DE: A40K3H / ISIN: US8122152007

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Seaport Entertainment Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Seaport Entertainment Group wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -1,240 USD. Dies würde einen Gewinn von 50,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Seaport Entertainment Group -2,510 USD je Aktie vermeldete.

Seaport Entertainment Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,580 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -9,180 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 126,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 130,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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