Seaport Entertainment Group Aktie
WKN DE: A40K3H / ISIN: US8122152007
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Seaport Entertainment Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Seaport Entertainment Group wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -1,240 USD. Dies würde einen Gewinn von 50,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Seaport Entertainment Group -2,510 USD je Aktie vermeldete.
Seaport Entertainment Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,580 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -9,180 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 126,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 130,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Seaport Entertainment Group Inc WI When Issue
|
07:01
|Ausblick: Seaport Entertainment Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Seaport Entertainment Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: Seaport Entertainment Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Seaport Entertainment Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Seaport Entertainment Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Seaport Entertainment Group Inc WI When Issue
Aktien in diesem Artikel
|Seaport Entertainment Group Inc WI When Issue
|22,49
|0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.