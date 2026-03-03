Ausblick: Seaport Entertainment Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Seaport Entertainment Group wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,820 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -3,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 28,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 29,4 Millionen USD gegenüber 22,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -3,760 USD, gegenüber -16,820 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 130,3 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 111,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at